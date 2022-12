Hat Kirchlengern bald eine Partnerstadt in Namibia?

Die FPD Kirchlengern hätte gerne eine Partnergemeinde in Namibia. Die Liberalen verweisen auf die besonderen geschichtlichen Beziehungen zu dem Land in Südwestafrika, das einst deutsche Kolonie war. Spuren dieser Geschichte findet man noch in vielen Orten wie beispielsweise in der Küstenstadt Swakopmund.

Foto: Hilko Raske