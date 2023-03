Hochwasser und Sturm beschäftigt die Feuerwehr 2022

Am 23. November war in der Kita in Südlengern ein Feuer ausgebrochen.

Stellvertretender Wehrführer Klaus Westerholz ließ das Dienstjahr bei der Jahreshauptversammlung im Forum der Erich-Kästner-Gesamtschule noch einmal Revue passieren. Die Pandemie hatte den Feuerwehrleuten einiges abverlangt. „Durch eine hohe Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen und Achtsamkeit konnte die Lage gemeistert werden“, so Westerholz.

Bürgermeister Rüdiger Meier betonte, dass Feuerwehr und Gemeindeverwaltung eng und vertrauensvoll zusammenarbeiteten. Er bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement: „Ihr seid immer für die Bürgerinnen und Bürger da!“

Die Feuerwehr unterstütze zudem die Mitarbeiter im Rathaus, wie zuletzt bei der Bewältigung der Blackout-Problematik. „Wir können uns auf Euch verlassen“, so Meier. Rund 2,9 Millionen Euro investiert die Gemeinde 2022/2023 in die Ausrüstung ihrer Feuerwehr. So entsteht Auf dem Fienberge ein neues Gerätehaus für die Löschgruppe Kirchlengern-Ort, das im Frühjahr bezogen werden soll.

Weiterhin erhält die Wehr kurzfristig ein neues Tanklöschfahrzeug 4000 (MAN/Aufbau Ziegler) und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (Scania/Aufbau Ziegler). „Das sind zwingend notwendige Investitionen“, erklärte der Bürgermeister, „um den Menschen in der Gemeinde sachgerecht helfen zu können.“

Brände in Kita und Sonnenstudio gelöscht

Ein Großfeuer, sieben Mittelbrände, 23 Kleinbrände, aber auch 39 Hochwasser- und Sturmeinsätze sind in der Statistik für das vergangene Jahr aufgeführt. 33 Menschen befreite die Feuerwehr Kirchlengern aus Notlagen. Sie waren zum Teil hochbetagt und lagen hilflos in ihren Wohnungen.

Klaus Westerholz erinnerte an den Brand in einem Sonnenstudio an der Fiemerstraße im Januar 2022. „Das Feuer wurde glücklicherweise frühzeitig bemerkt.“ Im November hatten 700 Strohballen auf einem Feld im Ortsteil Rehmerloh in Flammen gestanden. Die Feuerwehr ließ das Strohlager über fünf Tage hinweg kontrolliert abbrennen.

Noch im gleichen Monat war in einer Kindertagesstätte in Südlengern ein Feuer ausgebrochen. Westerholz lobte das vorbildliche Verhalten der Mitarbeiter, die sofort alle Kinder in Sicherheit gebracht hatten. Er führte das auf die gute Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung des Personals zurück, die sich in einer solchen Situation auszahle.

Feuerwehr braucht neue Mitglieder

273 Mitglieder zählte die Feuerwehr Kirchlengern Ende vergangenen Jahres, davon 126 Aktive. Sie versehen ihren Dienst bei den Löschgruppen Nord, Mitte, Ort und Südlengern. Zusätzlich sorgt die Tagesalarmbereitschaft Hettich für Sicherheit, zu der 13 Mitarbeiter zählen, die über ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 verfügen.

Es müsse weiterhin um neue Mitglieder geworben werden, um den Personalbestand zu halten, sagte Westerholz. „Hier dürfen wir nicht nachlassen“, appellierte er an seine Mannschaft.

Während der Wehrversammlung standen Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm: (v.l.) Stellv. Wehrführer Klaus Westerholz, Bürgermeister Rüdiger Meier, Tim Kollmeier (Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft), Julia Nordsieck, Philipp Nagel, Svenja Held, Andreas Kröger (Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft), Rene Passehl, Julia Jänisch, Kreisbrandmeister Bernd Kröger und Sina Vickers. Foto: Privat JHV Feuerwehr Kirchlengern Foto: Privat

Die Feuerwehren Kirchlengern und Löhne arbeiten bereits seit einiger Zeit im Ausbildungsbereich eng zusammen. Im vergangenen Jahr absolvierten 20 junge Kameraden einen gemeinsamen Grundlehrgang, davon neun aus der Elsegemeinde.

Zudem besuchten 45 Aktive Seminare und Lehrgänge an der Kreisfeuerwehrzentrale. Die weitergehende Ausbildung fand am Institut der Feuerwehr in Münster statt. „Darunter das Seminar Führen von Drohneneinheiten“, erläuterte Ausbildungsbeauftragter Matthias Kuhle.

Aktivitäten der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Kirchlengern besteht seit mittlerweile mehr als 30 Jahren und zählt zurzeit 56 Mitglieder. Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart Stefan Kröger berichtete während der Wehrversammlung über die Aktivitäten der Gruppe in den vergangenen Monaten, wie die Sommerübung beim Unternehmen Hellmich und den Ausflug zum Aqua Fun.

„Warum brennt ein Feuer? Diese Frage klärten die Jugendlichen an einem der folgenden Dienstnachmittage“, erzählte Kröger. Die Kinderfeuerwehr „Feuerfüchse“ mit zurzeit 35 Mitgliedern steht für den Nachwuchs im Alter von sechs bis neun Jahren offen.

Im vergangenen Jahr fanden neun Veranstaltungen statt. „Dabei stand die spielerische Behandlung von Feuerwehrthemen auf dem Programm“, erklärte Stefanie Telthörster-Kröger. Zu den Höhepunkten zählten die Schnitzeljagd an der Else, das Minigolf-Turnier und der Kinderfeuerwehr-Erlebnistag in Vlotho.

Typisierungsaktion

Währenddessen vergnügten sich die Mitglieder der Ehrenabteilung bei der jährlichen Grillfeier, dem Familientag des Kreisfeuerwehrverbandes und der Weihnachtsfeier im Kurhaus Bültermann, wie stellvertretender Leiter Heinz-Dieter Schmölzmeier erläuterte.

Kreisbrandmeister Bernd Kröger erinnerte zum Abschluss an die Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) stattfindet.

Am 3. Juni werden überall in Ostwestfalen-Lippe die Gerätehäuser geöffnet sein. Interessierte Bürger können sich an diesem Tag melden und registrieren lassen. „Das ist eine gute Sache im Kampf gegen den Knochenkrebs!“

Ehrungen und Beförderungen

Während der Jahreshauptversammlung haben einige Mitglieder der Feuerwehr Ehrungen erhalten:

Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Silber (25 Jahre): Tim Kollmeier

Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehr (40-jährige Mitgliedschaft): Andreas Kröger

Beförderungen