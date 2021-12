Ist die Gewerbesteuer zu hoch?

Die Gemeinde Kirchlengern will die Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) sowie die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) für das kommende Haushaltsjahr anheben. Die Gewerbesteuer hingegen soll unverändert bleiben. Für die Unternehmen in der Elsegemeinde klingt das im ersten Moment nach einem positiven Signal.

Bei der Grundsteuer A und B will sich Kirchlengern an den Richtwerten des Landes orientieren – bei der Gewerbesteuer allerdings nicht.

Das sieht ein Beschlussvorschlag vor, über den der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, entscheiden wird. So soll die Grundsteuer A von derzeit 223 auf 247 Prozent angehoben werden, die Grundsteuer B von 443 auf 479 Prozent. Die Gewerbesteuer soll weiterhin 442 Prozent betragen.