„Jede einzelne Impfe zählt“

Kirchlengern

Seit Monaten engagieren sich Ärzte und zahlreiche Helfer, um möglichst viele Menschen zu impfen und so gegen das Corona-Virus zu kämpfen. Eine ganz besondere Aktion im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat es am vergangenen Samstag in der Sporthalle der Gesamtschule Kirchlengern gegeben.

Von Annika Tismer