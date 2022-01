Jugendzentrum soll erweitert werden

Seit 2017 befindet sich das Jugendzentrum Kirchlengern – bekannt unter dem Namen „Area 34“ – in unmittelbarer Nachbarschaft zur Erich-Kästner-Gesamtschule. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt: Die Einrichtung wird von den Jugendlichen der Gemeinde gut angenommen.

Zwar gab es coronabedingt Zeiten, in denen das Jugendzentrum nicht zugänglich war. Das JZ-Team machte in dieser Phase aber aus der Not eine Tugend und bot viele Online-Angebote an.