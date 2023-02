Keine Steuererhöhungen in Kirchlengern

Kirchlengern

Die gute Nachricht vorweg: Bürger und Gewerbetreibende in Kirchlengern müssen in diesem Jahr nicht mit steigenden Grund- oder Gewerbesteuern rechnen. Der Haushaltsentwurf 2023, der am Donnerstagabend während der Sitzung des Gemeinderates eingebracht wurde, sieht keine neuen Belastungen vor. Gleichzeitig weist der Entwurf aber eine Besonderheit auf: Trotz Millionenüberschuss besteht erheblicher Finanzbedarf.