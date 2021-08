Keine Versorgungsmängel festgestellt

In Kritik geraten ist die Seniorenresidenz Klosterbauerschaft. Zwischenzeitlich hat die Heimaufsicht die Einrichtung kontrolliert. Erste Ergebnisse liegen nun vor.

Pflegekräfte hatten die dort herrschenden Arbeitsbedingungen und Pflegeverhältnisse bemängelt. In der Folge hatte die WTG-Behörde (Heimaufsicht) – sie ist beim Kreis Herford angesiedelt und zuständig für die Alten- und Pflegeheime – am vergangenen Freitag die Zustände des Altenheims in Kirchlengern kontrolliert.