Kevin Henke schafft Sprung raus aus der Langzeitarbeitslosigkeit

2021 waren 2.600 Personen beim Jobcenter Herford als langzeitarbeitslos gemeldet. Kevin Henke hat sich im vergangenen selbst aus dieser Situation hinausmanövriert und eine Ausbildung zum Maler und Lackierer begonnen – bei Malermeister Matthias Bartelheimer in Kirchlengern.

Sein Start ins Berufsleben war zunächst von einer großen Hürde geprägt: Lange hatte der Bünder Kevin Henke mit psychischen Problemen zu kämpfen. Ein Umstand, mit dem er heute offen umgeht: „Ich finde, es herrscht noch ein zu großes Tabu, wenn es um psychische Probleme geht. Ich rede bewusst offen darüber, um das Tabu zu brechen.“

Als er sich gefestigt fühlt, sucht er einen Ausbildungsplatz, denn das war ihm besonders wichtig: „Das Ziel war eine Ausbildung, denn das eröffnet auch im Anschluss viel mehr Möglichkeiten. Meine Perspektive verbessert sich“, sagt der 26-Jährige. Ursprünglich habe er nach der Schule beruflich in die IT-Branche gehen wollen, dort habe sein Interesse gelegen. „Aber das Handwerk liegt mir einfach mehr“, resümiert der 26-jährige Bünder nun.

Ein Bekannter habe ihn schließlich auf die Idee gebracht, im Bereich Maler und Lackierer zu suchen – so wurde er auf die Ausbildungsstelle bei Matthias Bartelheimer aufmerksam. Er entschloss kurzerhand, sich zu bewerben. Wohlwissend, dass es für ihn aufgrund seines Lebenslaufes im Bewerbungsprozess schwierig werden könnte.

Statt seine Bewerbung also klassisch in den Briefkasten zu stecken, brachte er seine Unterlagen persönlich zum Malermeister, um ihm seinen Lebenslauf zu erklären. „Man muss in so einer Situation herausstechen“, weiß Kevin Henke.

Ein Vorgehen, das bei Bartelheimer Eindruck machte: „Im Handwerk geht es auch um den persönlichen Kontakt, Zeugnisse sind da eher zweitrangig. Wie tritt der Bewerber auf? Welches Engagement steckt dahinter? Bei Kevin Henke habe ich erkannt, dass er engagiert ist.“

Mit Erkrankung offen umgehen

Auf den ersten Kontakt folgte schließlich das Bewerbungsgespräch. Und auch hier bewies Kevin Henke Mut, den Weg nach vorne anzutreten. Als er festgestellt habe, dass es von beiden Seiten passen könnte, habe er die Karten offen auf den Tisch gelegt: „Ich habe darüber gesprochen, dass ich psychische Probleme hatte. Wenn ein Ausbildungsbetrieb damit nicht hätte umgehen können, dann wäre es sowieso schwierig geworden.“

Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt Foto: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen gestiegen, teilt das Jobcenter Herford mit. Lag die Zahl im Jahr 2019 noch bei durchschnittlich 2.058 Personen, stieg sie im ersten Jahr der Corona-Pandemie um 11,5 Prozent auf 2.295 und im Jahr 2021 weiter auf 2.642 – ein erneuter Zuwachs um 15,1 Prozent. Insgesamt gab es nach Angaben des Jobcenters einen Zuwachs von 28,4 Prozent von 2019 bis 2021. ...

Bei Matthias Bartelheimer stieß er damit jedoch auf Verständnis: „Das ist ein Teil seines Lebens, der ist nun abgeschlossen. Jetzt kommt etwas Neues.“ Zunächst absolvierte der Bünder ein einwöchiges Praktikum im Malerbetrieb, bei dem er ebenfalls überzeugen konnte. Schließlich flatterte der Ausbildungsvertrag ins Haus. Heute sagt der Auszubildende: „Ich bin stolz darauf, was ich bisher erreicht habe.“

Personal im Handwerk wird gebraucht

Aus Arbeitsgeberperspektive sieht Matthias Bartelheimer großen Personalbedarf, aber auch große Chancen bei einer Ausbildung im Handwerk: „Wer eine Ausbildung im Handwerk absolviert, muss danach nicht unbedingt im Handwerk bleiben. Es gibt viele Möglichkeiten, das Erlernte im zweiten Bildungsweg für eine weitere Qualifizierung zu nutzen. Und der Bedarf für qualifiziertes Personal ist auf jeden Fall vorhanden.“ Das ermöglicht auch Perspektiven für langzeitarbeitslose Personen, die bisher keine Ausbildung machen konnten, erklärt das Jobcenter Herford.

Es unterstützt Langzeitarbeitslose auf dem Weg zurück in die Berufswelt. Aus Sicht des Jobcenters Herford ist die Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit eines der wichtigsten Themen: „Eine kluge Arbeitsmarktpolitik – dazu zählen eine Mischung aus Qualifizierung und öffentlich geförderter Beschäftigung – kann die Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren. Von entscheidender Bedeutung ist es, ihrer Verfestigung entgegenzuwirken“, sagt Klaus Binnewitt, Geschäftsführer des Jobcenters Herford.

„Im Jobcenter Herford gibt es großes Engagement, um die Situation verbessern und langzeitarbeitslose Menschen zu unterstützen. Dafür wird die ganze Bandbreite unserer Eingliederungsbemühungen sowie unseres Förderportfolios genutzt.“