Kirchlengern: Achtung, spielende Kinder!

„Leider gelingt es aus rechtlichen Gründen nicht immer, dem Wunsch vieler MitbürgerInnen nachzukommen und 'ihre Straße' in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln. Eine Alternative sind die bekannten roten Kinder-Warnschilder. Rechtlich nicht bindend, weisen sie aber sehr eindringlich auf eine Gefahrensituation hin“, erläutert Ingo Scheiding, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Kirchlengeraner SPD.

Um in ganz Kirchlengern auf möglichst viele Gefahrenpunkte hinzuweisen, hat die SPD-Kirchlengern bereits im vergangenen Jahr ein entsprechendes Plakat entworfen und drucken lassen. „Aufgrund der hohen Nachfrage bieten wir auch in diesem Jahr wieder allen BürgerInnen an, dieses in ihrer Straße aufzuhängen. Das Plakat im Format DIN A1 ist politisch neutral ohne Hinweis auf eine Partei und kann kostenlos bestellt werden“, erläutert SPD-Fraktionschef Oliver Lüking die Aktion.

Der oder die örtliche Wahlbezirksverantwortliche kümmert sich dann um alles Weitere. Kontakt: Oliver Lüking, Telefon 0179 /867 33 69 oder Ingo Scheiding, Telefon 0171 / 478 00 03.