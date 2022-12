Kirchlengern: Aqua-Fun-Gutscheine für bedürftige Kinder

Die „Aktion Wunschbaum“ hat in Kirchlengern eine jahrelange Tradition, vielen bedürftigen Kindern konnte damit das Weihnachtsfest versüßt werden. In diesem Jahr geht die Stadtverwaltung neue Wege: Erstmals gibt es Aqua-Fun-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro zu verschenken, die von den Mitarbeitern des Familienbades in bunt bedruckte und mit Süßigkeiten gefüllte Papiertüten gesteckt werden.

Ab in die Tüte: Nicole Kroeger steckt den von Rüdiger Meier erworbenen Gutschein für eine Familienkarte in die erste Wunschtüte des Jahres. Beide hoffen, dass noch viele Kirchlengerner bei der „Aktion Wunschbaum“ mitmachen, um bedürftigen Kindern zum Fest eine Freude zu bereiten.

„Im Februar eröffnete das umgebaute Aqua Fun seine Pforten. Trotz sehr moderater Eintrittspreise haben einige Familien nicht die finanziellen Möglichkeiten, mit ihren Kindern das Bad zu besuchen. Und genau diese Familien möchten wir mit unserer Aktion in diesem Jahr unterstützen“, betont Kirchlengerns Bürgermeister Rüdiger Meier. In den vergangenen Wochen habe die Verwaltung die in Frage kommenden Familien angeschrieben und sie über die Aktion in Kenntnis gesetzt. „Mit diesem Schreiben, das an der Kasse im Aqua Fun vorgelegt wird, können die Familien ihre ganz persönliche Wunschbaum-Tüte abholen“, verspricht Meier.