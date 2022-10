Kirchlengern: Bald  fünfte Fraktion im Rat?

Manfred Richter und Holger Stüber nahmen an den sogenannten Lichterspaziergängen in Bünde teil, mit denen gegen Coronamaßnahmen demonstriert wurde.

Bei den NRW-Kommunalwahlen vor zwei Jahren zählten die Grünen in der Gemeinde Kirchlengern zu den Siegern: Die Öko-Partei verdoppelte die Zahl ihrer Mandate von drei auf sechs. Inzwischen sieht es allerdings so aus, als würden die Grünen in der Elsegemeinde sich selbst zerlegen. Nachdem Ende vergangenen Jahres Ratsherr Holger Stüber Partei und Fraktion verließ, folgte nun Manfred Richter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender und Ortsverbandssprecher.