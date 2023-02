Kirchlengern: Bedenken gegen SPD-Finanztrick

Kirchlengern

Straßenausbaumaßnahmen waren für betroffene Anlieger in der Vergangenheit häufig ein rotes Tuch, wurden sie doch in der Folge dafür oftmals kräftig zur Kasse geben. Erst seitdem der NRW-Landtag eine neue Förderrichtlinie zur vollständigen Entlastung von beitragspflichtigen Grundstückseigentümer auf den Weg gebracht hat, haben sich die Gemüter beruhigt. Nach wie vor ihren Anteil zahlen müssen aber die Kommunen. Damit dieser Anteil in Kirchlengern möglichst niedrig ausfallen kann, hat die SPD-Fraktion im Rat der Elsegemeinde in die Trickkiste gegriffen.