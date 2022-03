Kirchlengern begrüßt den Frühling

Kirchlengern

Vereinstag, Wirtschaftsschau und verkaufsoffener Sonntag – darauf kann man sich in Kirchlengern am 8. Mai freuen. Nachdem gut zwei Jahre lang Orts- und Stadtfeste entweder ganz gestrichen oder nur in abgespeckter Form angeboten wurden, will der Verein „Kirchlengern handelt“ in diesem Frühjahr so richtig durchstarten und ein Frühlingsfest in einem neuen Format präsentieren.

Von Hilko Raske