Kirchlengern: Beliebter EKG-Lehrer geht in den Ruhestand

Peter Redecker, langjähriger Organisationsleiter an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Kirchlengern, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nach dem Studium an der Universität Bielefeld für das Lehramt für die Sekundarstufen I und II absolvierte Peter Redecker sein Referendariat in Bocholt, das ihm Einblicke in verschiedene Schulformen ermöglichte. Seit dem 1. August 1995 unterrichtete er an der Kästner-Gesamtschule Kirchlengern die Fächer Mathematik und Chemie. Unter seiner Leitung wurde der Wahlpflichtfachbereich Naturwissenschaften aufgebaut.

Seit 1999 war er in der Schulleitung verantwortlich für die Abteilung der Jahrgänge 9 und 10. Bereits 2002 übernahm er die Stundenplanung des Schulstandortes Kirchlengern. Als Organisationsleiter war er seitdem allen Menschen der Schulgemeinschaft und vielen in der Gemeinde Kirchlengern ein vertrauensvoller Ansprechpartner. Zu seinen Aufgaben gehörten nicht nur die Stunden- und Vertretungsplanung, die Verwaltung der Finanzmittel, die Schulentwicklung und die Personalplanung, sondern auch zahlreiche weitere Aufgaben, ohne die ein erfolgreicher Schulbetrieb nicht denkbar ist.

Am Puls der Schülerschaft

Gemeinsam mit Schulleiterin Antje Stuke, dem Schulträger und allen Verantwortlichen in der Gemeinde Kirchlengern und im Schulamt brachte er die Schule in den Bereichen Digitalisierung und Gebäudemanagement wesentlich voran und führte sie sicher durch die Corona-Pandemie. Dabei blieb er immer als Teil einer Klassenleitung am Puls der Schülerschaft.

Im Rahmen seiner feierlichen Verabschiedung durch ehemalige und aktuelle Kollegen und Weggefährten, Vertreter der Schüler- und Elternschaft und der Gemeinde, wurde deutlich, welch große Anerkennung und Respekt er allseits genoss.

Seine letzten Schultage nutzte er zur Einarbeitung und zur „Staffelübergabe“ an seinen Nachfolger Alwin Engelbrecht.