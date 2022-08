Kirchlengern: Container-Kita kann pünktlich eröffnen

Kirchlengern

Noch wird fleißig an der neuen Container-Kita am Straßenverkehrsamt gebaut. Auch wenn es aktuell an vielen Stellen in der Baubranche hakt: In Kirchlengern läuft's! „Die Arbeiten sind im Zeitplan, sodass nach aktuellem Stand der Betrieb wie geplant am 1. September starten kann“, sagt Patrick Albrecht, Sprecher des Kreises Herford.

Von Kathrin Weege