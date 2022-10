Kirchlengern: CVJM-Eventchor lädt zu den Chorproben ein

Nach den Herbstferien lädt der CVJM-Eventchor ab Freitag, 21. Oktober zu einem kleinen Gospelprojekt ins Gemeindehaus ein. Alle Interessierten können an fünf weiteren Chorproben teilnehmen, die am 28. Oktober, 4., 11., 16. und 25. November jeweils um 18 Uhr stattfinden.

Beim CVJM-Eventchor steht der Spaß am Singen an erster Stelle. Für ein neues Projekt werden noch Sänger gesucht.

Am 27. November werden einige der Lieder im Abendgottesdienst „Anstiften“ in der Stiftskirche präsentiert. Der CVJM-Eventchor ist der Gospelchor der Stiftskirche und feiert im nächsten Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Singen bedeutet für die Chormitglieder zu entspannen und zu genießen. Sie sehen die Chorprobe als ihre Auszeit vom Alltag an.

Spaß am Singen

Im Vordergrund steht der Spaß und die Freude am gemeinsamen Singen. „Ich kann doch gar nicht singen“ oder „Ich kann gar keine Noten lesen“ sind typische Einwände, die Menschen in der heutigen Zeit davon abhält, in einem Chor zu singen, wie es auf der Website des Chores heißt.

Jeder kann mitmachen

„Aus diesem Grund sind zur Teilnahme am Gospel-Projekt auch weder Notenkenntnisse noch Gesangserfahrung erforderlich. Es gibt kein Casting und auch keine Altersbeschränkung. Das Projekt ist für alle, die das Singen im Chor gerne für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren möchten“ betonen die Chor-Mitglieder.

Männer gesucht

Gerade Männer werden ausdrücklich dazu ermutigt, wie es vom CVJM-Eventchor heißt. Ein Chormitglied formuliert es so: „Singen macht fröhlich und glücklich und in Gemeinschaft mit tollen lieben Menschen bekommt man noch Zusatzportionen davon.“ Alle, die gerne am Gospel-Projekt teilnehmen möchten, können sich ab sofort per E-Mail an [email protected] bei der Chorleiterin Karin Sczesni anmelden.

6 Euro Beitrag

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 6 Euro und wird für die Arbeit des CVJM-Eventchores genutzt. Das Gospel-Projekt findet nach den tagesaktuellen Corona-Bestimmungen statt. Weitere Informationen zum Mitsingen, sowie aktuelle Beiträge aus der Chorarbeit gibt es auf der Website: https://cvjm-eventchor-stift-quernheim.blankmusic.org/.