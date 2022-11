Kirchlengern: Der TV Häver wird digital

Mit einer Vereinsapp will der TV Häver jetzt neue Wege gehen und moderner werden. Damit will der Sportverein in Kirchlengern Mitglieder unter anderem über das komplette Angebot, aber auch Stundenausfälle informieren.

Der TV Häver in Kirchlengern will eine Vereinsapp einführen.

Vor einem Jahr hat sich der Vorstand des Vereins umstrukturiert. Gearbeitet wird hier nun nach dem Ressortprinzip, in dem sich die Mitglieder nach Kompetenzen zusammengefunden haben und in ihren Ressorts projektbezogen arbeiten. Hier zeigte sich schnell, dass für moderne Arbeitsweisen und Prozesse in der Vereinsverwaltung eine entsprechende technische Unterstützung erforderlich ist. Das IT-Ressort verglich verschiedene Softwares. „Nach genauem Abwägen haben wir uns dann für die Vereinsapp Kurabu entschieden“, erklärt Franziska Hengstenberg vom Ressort IT.