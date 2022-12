Kirchlengern: Drogen in der Familienküche

Der Fall selbst ist deutlich schneller erzählt als das Strafregister des 37-Jährigen durchgelesen. Die Polizei durchsuchte das Reihenhaus des Familienvaters in Südlengern am 30. Oktober vergangenen Jahres und fand etwa 130 Gramm Marihuana und 106 Gramm Amphetamin – die Rauschgiftfahnder hatten zuvor einen Tipp bekommen und einen Drogen-Käufer observiert. In dem Reihenhaus – im Durchsuchungsbericht als „eine Messiewohnung“, verwahrlost und verdreckt beschrieben – fand man neben den Drogen und diversen typischen Dealer-Utensilien auch noch ein Einhandmesser und einen Elektroschocker direkt bei den Betäubungsmitteln in einem Hängeschrank in der Küche. Damit war der Fall klar: Der 37-Jährige hatte mit Drogen gehandelt und sich die gefährlichen Werkzeuge zurecht gelegt, um seinen „Stoff“ bei einem Geschäft gegenüber unlauteren Kunden zu verteidigen.

