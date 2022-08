Kirchlengern: Feldtag der Schlüterfreunde

Kirchlengern

Ob Deutz, Fendt, Hatz, Hanomag oder eben Schlüter – lange haben Traktoren-Fans warten müssen, um das Bild eines bunt geschmückten Trecker-Korsos wieder erleben zu können. Am Samstag, 20.August, aber sind beim Feldtag der Schlüterfreunde OWL in Kirchlengern-Häver etwa 200 dieser Fahrzeuge durch das Dorf gerollt. Am Sonntag schloss sich ein bunter Bauernmarkt an.

Von Annika Tismer