Hettich erweitert in Ostwestfalen am Stammsitz Kirchlengern/Bünde seine Produktionsflächen für Auszugsführungen und Schubkästen. Mehr als 30 Millionen Euro investiert die Hettich Gruppe in zusätzliche 23.500 Quadratmeter Nutzfläche einer Multifunktions-Produktionshalle.

Gemeinsam mit den Projektbeteiligten feiern sie das Richtfest des Gebäudes C3 in Kirchlengern/Bünde (von links): Timo Pieper und Michael Lehmkuhl, Hettich-Geschäftsführer in Kirchlengern, Benjamin Mester, Fabrikplanung bei Hettich, Heiko Schelp, Gebäudeplanung bei Hettich, Jens Plenge, Architekturbüro Plenge & Plenge, Jörg Hennemeier, Firma Holub/Richtmeister.

Ende 2021 hat das Unternehmen mit vorbereitenden Maßnahmen für das neue Gebäude „C3“ begonnen, im Juni 2022 war der offizielle Baustart mit einer feierlichen Grundsteinlegung. Nun folgte ein weiterer Meilenstein: Das Unternehmen hat ein traditionelles Richtfest der neuen Halle gefeiert und sich bei den Planern und Projektbeteiligten bedankt.

„Zeitpläne in der heutigen Zeit beim Bauen einzuhalten, ist eine Herausforderung“, berichtet Michael Lehmkuhl, Hettich-Geschäftsführer in Kirchlengern. „Die Untersicherheiten in Bezug auf Verfügbarkeit von Material und die Auswirkungen der Energiekrise in Europa sind deutlich spürbar.“ Hettich liegt jedoch genau im Zeitplan. „Wir sind sehr dankbar, dass wir das Großprojekt mit verlässlichen Partnern und vielen fleißigen Menschen gut voranbringen“, informiert Timo Pieper, Hettich-Geschäftsführer in Kirchlengern.

Der Bau einer neuen Halle ist ein sichtbarer Schritt für das langfristige und nachhaltige Wirtschaften. Das bedeutet für Hettich, auch nachhaltig zu bauen. Die Produktionshalle werde die Vorgaben der Energieeinsparverordnung übertreffen und so einen Beitrag zum verantwortungsvollen Industriebau leisten. Neben zum Teil begrünten Fassaden und Dachflächen werde zum Beispiel eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Außenansicht des neuen Gebäudes C3 in Kirchlengern/Bünde zum Zeitpunkt des Richtfestes. Foto: Hettich

Das Unternehmen am Standort Kirchlengern/Bünde arbeitet mit lokalen Partnern zusammen an der Fertigstellung des Gebäudes und nutzt dadurch kurze Transportwege. Um weitere Transportwege zu vermeiden, wurde der notwendige Erdaushub zum Ausgleich der Höhenunterschiede ausschließlich am Standort gedreht und mit Material aus der Region ergänzt. „Wir entwickeln mit unseren Partnern eine gemeinsame Verpflichtung für eine starke Region und achten auf eine qualitativ hohe Umsetzung der verschiedenen Gewerke“, informiert Lehmkuhl.

Das Unternehmen

Das Unternehmen Hettich wurde 1888 gegründet und ist heute einer der weltweit größten und erfolgreichsten Hersteller von Möbelbeschlägen. Mehr als 7400 Kolleginnen und Kollegen in fast 80 Ländern arbeiten gemeinsam für das Ziel, Technik für Möbel zu entwickeln.