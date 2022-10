Kirchlengern: Hilfe am Grabe

Ein ernstes Thema, das viele gerne verdrängen: der eigene Tod. Für die Hinterbliebenen ist es eine Zeit der Trauer. Gleichzeitig kommen enorme Kosten auf sie zu. Schon vor gut 100 Jahren hat sich deshalb in Quernheim der Unterstützerverein „Hilfe am Grabe“ gegründet. Die Niedrigzinspolitik der letzten Jahren hat dem Verein aber schwer zugesetzt.

Der Unterstützerverein „Hilfe am Grabe“ in Quernheim zahlt im Sterbefall eine Summe an die Hinterbliebenen aus.

Als der Verein am 2. Januar 1923 gegründet wurde, lag die Lebenserwartung in Deutschland zwischen 50 und 55 Jahren, die Kindersterblichkeit war hoch. Um Familienmitglieder angemessen und würdig begraben zu können, wurde deshalb die „Hilfe am Grabe“ in Quernheim ins Leben gerufen. Mitglied durften zu dieser Zeit nur Einwohner der damaligen Gemeinde Quernheim werden. „Für den Vereinsbeitritt mussten sie eine Reichsmark bezahlen. Dadurch waren die Kinder aber automatisch mitversichert“, geht Vereinsvorsitzender Friedrich-Wilhelm Tödtmann auf die Historie ein.