Kirchlengern: Hitzige Debatte um attraktiven Ortskern

Kirchlengern

Den Ortskern von Kirchlengern so zu gestalten, dass er an Aufenthaltsattraktivität gewinnt - das Ziel steht schon seit langem auf der Agenda der Kommunalpolitiker der Elsegemeinde. Durch den Abriss eines zentralen Gebäudes in Nähe des Rathauses, dem ehemaligen Hotel Pöhl, haben sich zwischenzeitlich neue Möglichkeiten eröffnet. Die CDU drängt dabei auf ein ganzheitliches Konzept und eine Einbindung der Bürger. Im zuständigen Planungsausschuss sorgte das Thema für eine hitzige Diskussion.

Von Hilko Raske