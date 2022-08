Kirchlengern: Kartoffelernte leidet unter der Trockenheit

Kirchlengern

Anhaltende Trockenheit, kein Regen in Sicht und der Kreis Herford verbietet ab diesem Samstag die Entnahme von Wasser aus den Bächen und Flüssen. Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Wie kommen die Bauern mit dieser Einschränkung zurecht? Vor allem Kartoffeln werden in der Region bewässert.

Von Kathrin Weege