Kirchlengern: Keine Mehrheit für Steuersenkung

Etwa 4 Millionen Euro mehr an Einnahmen als erwartet – so stellt sich die Haushaltssituation für die Gemeinde Kirchlengern dar. Warum soll ein Teil dieses Überschusses nicht an die Steuerzahler zurückgegeben werden? Das haben sich die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und die FDP gefragt und einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat gestellt. Eine Mehrheit fand dieser Vorstoß am Donnerstagabend im Hauptausschuss allerdings nicht.

Insgesamt 3 Millionen Euro sollen nach Vorstellung von UWG und FDP an alle Steuerzahler zur Entlastung wieder zurückgegeben werden. In den vergangenen fünf Jahren habe die Kommune insgesamt ein Plus von 13,2 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt, informiert UWG-Fraktionschef Michael Schmale. „In der heutigen Zeit reden viele Politiker über Entlastungspakete und Hilfen, die die Bevölkerung in schweren Zeiten vor finanziellen Problemen bewahren sollen. Die UWG Kirchlengern hat in den vergangenen Jahren einige Vorschläge gemacht, die zu Einsparungen im Gemeindehaushalt geführt haben.“ UWG und FDP würden nicht für „höher, schneller, weiter“ stehen, sondern für Besonnenheit und sparsamen Umgang mit Steuergeldern. „Deshalb lautet unser Vorschlag in diesen Zeiten: Entlastung aller Steuerzahler in Kirchlengern, vornehmlich durch die Senkung der Grundsteuer B.“