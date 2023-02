Kirchlengern: Was bei den Stiftsdamen auf den Tisch kam

Kreisgeschichtsfest und „875 Jahre Stift Quernheim“ am 29. und 30. April

Kirchlengern

Mit zwei Tafeln zeigen die Kochforscher beim Kreisgeschichtsfest, was um 1800 bei den Stiftsdamen und ihren Untertanen auf den Tisch kam. Kreis Herford. Zu jedem großen Fest oder Geburtstag gehört auch eine festlich gedeckte Festtafel. Da in Stift Quernheim, Kirchlengern, am 29. und 30. April zugleich das Kreisgeschichtsfest und „875 Jahre Stift Quernheim“ gefeiert werden, gibt es auch zwei inszenierte Tafeln.