Kirchlengerns Bürgerwald wächst weiter

Auch im elften Jahr ist das Projekt Bürgerwald noch immer ein riesiger Erfolg. 16 Bäume konnten im vergangenen Herbst gepflanzt werden, erstmals ausschließlich am Standort Südlengern.

„Der Bürgerwald in Häver hat keine Kapazitäten mehr. Schon in den Jahren 2020 und 2021 haben wir an beiden Standorten Bäume gepflanzt, nun ist dies nicht mehr möglich“, erklärte Bürgermeister Rüdiger Meier und freute sich über die enorme Resonanz, die diesen zweiten Standort nötig und möglich gemacht hatte.