Kleiderladen in Kirchlengern hilft Waisenhauskindern

Ukraine-Hilfe sammelt in Rekordzeit Sommer- und Bademode – „Mietfrist“ endet am 2. Juli: Wie geht es weiter?

Kirchlengern/Spenge

Mit warmer Winterkleidung sind 42 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern und deren Familien aus der Ukraine geflohen und am Hücker Moor untergekommen. Bei aktuell bis zu 30 Grad fehlt es an sommerlichen Sachen. Die Kleiderkammer in Kirchlengern ist zur Stelle.

Von Kathrin Weege