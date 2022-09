Kollegin im Pausenraum an Brüste gefasst: 1200 Euro Strafe

Grapsch-Attacke im Pausenraum: Weil er seiner Arbeitskollegin unvermittelt an die Brüste gefasst hatte und sich obendrein anzügliche Bemerkungen nicht verkneifen konnte, musste sich 62-Jähriger aus Espelkamp am Montag vor dem Bünder Amtsgericht verantworten.

Ein sexueller Übergriff am Arbeitsplatz – das ist ein Alptraum für jede Frau. Eine 22-Jährige war in einem Betrieb in Kirchlengern vor einigen Monaten Opfer eines solchen Übergriffs geworden. Laut Anklageschrift soll sich der Vorfall vom 25. Februar dieses Jahres wie folgt zugetragen haben: Gegen 7.30 Uhr soll der Angeklagte die junge Frau aufgefordert haben, ihm in den Pausenraum zu folgen. Dort habe er sie dann ohne Vorwarnung von hinten an den Busen gefasst und dabei leicht angehoben. Doch damit nicht genug. Denn daraufhin habe der Espelkamper die geschockte Frau aufgefordert, sich zu ihm umzudrehen, sodass er sie erneut hochheben konnte. Schließlich, so führte die Staatsanwältin weiter aus, soll er zu der 22-Jährigen gesagt haben, dass man ihre Brustwarzen-Piercings „gar nicht spüren würde“.