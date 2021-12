Kreisumlage bereitet Sorgen

Eine sehr gute Ertragsentwicklung, dazu geplante Investitionen, die in der Summe fast 50 Prozent über denen des Vorjahres liegen – der Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde Kirchlengern kann sich sehen lassen. Doch so positiv sich das Zahlenwerk auch darstellt, gibt es aus Sicht von Kämmerer Stefan Junkermann zwei Faktoren, die die Freude am mehr als 300 Seiten starken Entwurf deutlich trüben.

Zum einen muss die Gemeinde, die seit Jahren nicht nur solide, sondern geradezu vorbildlich wirtschaftet, einen Großteil ihrer erwarteten Erträge gleich an den Kreis Herford abführen. Zum anderen hat die geplante Anhebung der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Betriebe) und B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) vor der Einbringung des Haushaltes in der Ratssitzung am Donnerstagabend keine Mehrheit gefunden. Das hat finanzielle Auswirkungen – insgesamt könnten der Gemeinde so Einnahmen in Höhe von etwa 370.000 Euro entgehen.