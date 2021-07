„Kürbiszauber“ für Oktober geplant

Ratsmehrheit in Kirchlengern votiert für Ortsfest in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag

Kirchlengern

Wird es in Kirchlengern am 10. Oktober ein Kürbisfest in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag geben? Wenn es nach der Mehrheit der im Gemeinderat Kirchlengern vertretenen Parteien geht, steht dem generell nichts im Wege.

Von Hilko Raske