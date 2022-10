„Kürbiszauber“ lockt Besucher nach Kirchlengern

Noch größer als in den Vorjahren und bei bestem Wetter ist der „Kürbiszauber“ im Ortskern von Kirchlengern am Sonntag zu einem echten Besuchermagneten geworden.

Das „Session Sax Duo“ trat als Walking Act beim Herbstfest „Kürbiszauber“ in Kirchlengern auf.

Etwa 25 Aktions- und Verkaufsstände, weitere 55 Flohmarktstände sowie musikalische Auftritte haben dabei für jede Menge Abwechslung gesorgt. Viel alt Bewährtes war auch in diesem Jahr dabei, aber auch eine ganze Reihe von Neuerungen konnte sich sehen lasse. So nahm das Kunsthandwerk dieses Mal einen größeren Platz ein. „Ich habe in den vergangenen Monaten viele mögliche Akteure angesprochen und konnte den einen oder anderen neu für uns gewinnen“, freute sich Organisator Oliver Weisheit, Geschäftsführer von „Kirchlengern handelt“.