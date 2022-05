Angst umwandeln in Mut – das will ein Zirkusprojekt, das an der Grundschule Südlengern-Dorf stattfindet. Seit Anfang der Woche können die etwa 120 Schüler zeigen, dass in ihnen auch ein Akrobat steckt.

Der Mitmach-Zirkus Zippolino ist seit einer Woche an der Grundschule Südlengern-Dorf. Das pädagogische Projekt steht unter dem Motto "Angst umwandeln in Mut".

In vier verschiedenen Disziplinen – Rhönrad, Kugelbalance, Vertikalstange und Teller-Jonglage – haben die Mädchen und Jungen mit viel Eifer trainiert. Am Freitag, 13. Mai, zeigen sie ihren Eltern in der Turnhalle der Grundschule, was sie in den vergangenen Tagen alles gelernt haben.