Männer aus Kirchlengern und Herford rauben Spielhalle aus

Nichts gewonnen, sondern draufgezahlt, haben zwei 27 und 32 Jahre alte Angeklagte aus Kirchlengern und Herford mit dem Überfall auf eine Spielhalle im niedersächsischen Twistringen am 8. September 2020. Am Mittwoch wurden sie am Landgericht Verden wegen besonders schweren Raubes zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

2410 Euro wurden erbeutet, 18.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz von den Männern in dem Prozess gezahlt. Nachdem die Angeklagten über ihre Verteidiger bereits am ersten Sitzungstag direkt vor der Tür des Schwurgerichtssaals jeweils 5000 Euro in bar an die überfallene Spielhallenmitarbeitern als Schmerzensgeld übergeben hatten, wurde gestern der Betreiber großzügig entschädigt.