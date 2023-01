Manuel Andrack zu Gast im Forum Kirchlengern

Mein Jahr als Narr: Am 21. Februar um 19 Uhr ist Manuel Andrack im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Forum“ zu Gast in Kirchlengern. Passend zum Titel seines Buches präsentiert er dieses am Faschingsdienstag und liest daraus.

Ein ganzes Jahr hat sich Manuel Andrack, bekannt durch seine Jahre lange Zusammenarbeit mit Harald Schmidt, dem Geheimnis von Karneval, Fasching und Fastnacht gewidmet. Sein Buch ist so informativ wie überraschend, vor allem ist es eine farbige Liebeserklärung an eine millionenfach geteilte Leidenschaft. Obwohl in Köln geboren, schien ihm die närrische Zeit viele Jahre ein finsteres Paralleluniversum zu sein. „Mit diesem Buch fange ich auch persönlich wieder bei der närrischen Null an. Ein fastnächtliches Lehrjahr. Mein Ziel ist es, das Geheimnis der Narren zu begreifen. Hat es vielleicht etwas mit Heimat zu tun? Oder geht es einfach darum, eine gute Zeit zu haben, Party zu feiern, wir machen durch bis morgen früh und singen bummsfallera? Und was treiben die Narren eigentlich zwischen Aschermittwoch und Elftem im Elften?“, fragt sich Andrack.

Entscheidend wird der Blick über den närrischen Tellerrand sein. Die Veranstaltung findet im Forum der Erich Kästner-Gesamtschule statt. Karten für die Lesung gibt es in den Vorverkaufsstellen Bürgerbüro, Gemeindebücherei, Reisebüro Heitkamp und in der Gärtnerei „Straußfabrik“ sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 10 Euro.