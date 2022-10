Maßarbeit am Fuß

100 Jahre ist es her, da richtete Schuhmachermeister August Hotfiel im Obergeschoss des Hauses Stiftstraße 66 eine Werkstatt ein und eröffnete ein Schuhgeschäft, das bald weit über die Grenzen von Stift Quernheim bekannt werden sollte. So wie sich im Laufe der Jahrzehnte die Schuhmode und die Art der Herstellung wandelten, so entwickelte sich auch das Schuhgeschäft weiter.

100 Jahre ist es her, da richtete Schuhmachermeister August Hotfiel im Obergeschoss des Hauses Stiftstraße 66 eine Werkstatt ein und eröffnete ein Schuhgeschäft, das bald weit über die Grenzen von Stift Quernheim bekannt werden sollte. So wie sich im Laufe der Jahrzehnte die Schuhmode und die Art der Herstellung wandelten, so entwickelte sich auch das Schuhgeschäft weiter. In diesem Jahr kann das Schuhhaus Hotfiel 100-jähriges Bestehen feiern – ein in der Branche inzwischen seltenes Jubiläum.