Missbrauchs-Prozess: neue Strafe festgelegt

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit das Landgericht Bielefeld einen Mann aus Kirchlengern und seine frühere Lebensgefährtin zu langen Haftstrafen verurteilt hat, weil sich beide an der Tochter der Frau vergangen hatten. Jetzt mussten sich die Richter in Bielefeld mit dem Fall erneut befassen: Der Bundesgerichtshof hatte diverse rechtliche Probleme in dem Urteil erkannt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar