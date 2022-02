Mit dem Bobby-Car zum Corona-Test

An der Stifts-Apotheke in Stift Quernheim besteht die Möglichkeit, sich in einem Drive-in mit einem Antigen-Schnelltest auf Corona testen zu lassen. Kirchlengerns Bürgermeister Rüdiger Meier fuhr nun durch die Teststrecke. Mitarbeiterin Jana Meier überprüfte seine Daten, während Juliane Ortmann schon im Hintergrund mit dem Teststäbchen bereit stand. Apothekerin Anne-Maria Möller zeigte an Sohn Noah den Mundabstrich bei Kindern. Natürlich werden auch Fußgänger und Fahrradfahrer im „Drive-in“ bedient.

Foto: Peter Schubert