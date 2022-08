Mit der Poolnudel zum Schwimmstar werden

Mette, Sanna und Joris sind schon ganz aufgeregt und gespannt: Am Samstag, 20. August, lädt das Aqua Fun Kirchlengern zum großen Spielfest ein, bei dem viele Aktionen und Wettbewerbe auf die kleinen und großen Besucher warten.

Spielfest am Samstag, 20. August, im Aqua Fun Kirchlengern

Mette, Sanna und Joris (vorne von links) planschen schon vorab im Schwimmbecken. Sie haben sich die Stempelkarten fürs Spielfest gesichert, mit denen sie an den Wettbewerben teilnehmen können. Mit ihnen freuen sich (hinten von links) Oliver Weisheit, Rüdiger Meier, der stellvertretende Badleiter Eike Henke sowie Frank Knickmeier.

„Das wird super“, sind sich die drei Wasserratten einig. „Das ist die erste große Veranstaltung nach der Neueröffnung, das Spielfest an sich hat schon Tradition bei uns“, berichtet Oliver Weisheit, kaufmännischer Leiter des Kombi-Bads. In Kooperation mit dem Kirchlengerner DLRG-Ortsverein kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Zeit von 14 bis 17 Uhr voll auf ihre Kosten und können Innen- und Außenbereich des Aqua Fun nach Lust und Laune nutzen. „Gedacht ist das Spielfest vor allem für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Wer mitmacht, sollte auf jeden Fall schwimmsicher sein“, betont Frank Knickmeier, Vorsitzender der DLRG Kirchlengern.