Kirchlengern: Mit der Seilbahn über die Else?

Seilbahnen sind in den Alpen ein vertrautes Bild. Doch in einer Gemeinde wie Kirchlengern? Sollte das neue Radwegekonzept umgesetzt werden, wäre das durchaus möglich. Und zwar als Seilfähre für Radfahrer über das Flüsschen Else.

Wer in Kirchlengern mit dem Fahrrad unterwegs ist, findet bislang einen Flickenteppich an Radwegen vor. Während beispielsweise im Süden der Gemeinde entlang der Else mit dem Else-Werre-Radweg eine ideale Strecke für Zweiradfans existiert, gestaltet sich die Fahrt in den Norden bestenfalls abenteuerlich. Sowohl aus Sicht der Verwaltung als auch der Politik bedarf es deshalb dringend einer Verbesserung des Angebots für Radfahrer - auch mit Blick auf eine angestrebte ökologische Wende.