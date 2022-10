Motorradfahrer (68) schwebt nach Unfall in Kirchlengern in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Quernheimer Straße (B239) in Kirchlengern ist ein Motorradfahrer (68) aus Espelkamp am Samstagmittag schwer verletzt worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Unfallfahrerin (35) entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber von einem Zeugen gestoppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 68-Jährige auf seiner Maschine gegen 13 Uhr auf der Bundestraße in Richtung Lübbecke unterwegs. Ein befreundeter Motorradfahrer fuhr vor ihm. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 35-Jährige aus Kirchlengern mit ihrem Toyota von der Schmiedestraße nach links in die B239 einbiegen. Wahrscheinlich übersah sie bei dem Manöver den Kradfahrer. Der Kleinwagen erfasste den Espelkamper frontal.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Espelkamper und seine Maschine in den Straßengraben auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert, kamen dort zum Liegen. Er erlitt schwerste Beinverletzungen und schwebt nach Angaben der alarmierten Einsatzkräfte in akuter Lebensgefahr.

Die Unfallverursacherin stoppte ihren demolierten Wagen nach Crash scheinbar nur kurz ab, wendete dann und fuhr von der B239 wieder in die Schmiedestraße, aus der sie ursprünglich auch gekommen war, in Richtung Hagedorner Straße. „Möglicherweise stand sie nach der Kollision unter Schock“, so ein Polizist am Unfallort.

Verdacht der Fahrerflucht

Nach Angaben des Beamten stoppte ein Zeuge den vor allem im Frontbereich stark beschädigten Yaris der 35-Jährigen schließlich unweit der Unfallstelle. Die Polizei stellte die Personalien der Frau fest. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Gegen sie wird wegen des Verdachts einer Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Begleiter des Kradfahrers hatte erst etwas später gemerkt, dass sein Freund nicht mehr hinter ihm fuhr. Er wendete und stieß auf die Unfallstelle.

Der lebensgefährlich verletzte Espelkamper wurde mit einem Rettungswagen ins Bünder Lukas-Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich rund um den Unfallort großräumig ab. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Bielefeld wurde angefordert, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und Spuren zu sichern. Die Sperrung rund um die Kreuzung an der B239 wird bis voraussichtlich 17 Uhr andauern.