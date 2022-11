Mutmaßlicher Polizistenprügler sagte: „Dann erschieß mich doch“

Wenn Polizisten zur Waffe greifen, reicht das als Drohgebärde meistens aus, um einen mutmaßlichen Gesetzesbrecher in die Schranken zu weisen. Aber wenn jemand aber gar nicht Herr seiner Sinne ist, reicht auch die Hand an der Waffe als Geste nicht aus. Ganz schlimm wird es, wenn sechs Polizisten auf einen umnachteten Kampfsportler treffen, der in den Gefechtsmodus übergeht.

Die Beschreibungen der Situation sind kurz, aber einprägsam: Chaos, Tumult, „ein Straßenkampf“. So schildern beteiligte Polizisten das, was sich an jenem Abend des 1. Dezember vergangenen Jahres in Kirchlengern vor einem Mehrfamilienhaus in der Lübbecker Straße abgespielt hat.