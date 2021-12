Nach Angriff auf Polizisten: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Staatsanwaltschaft lehnt beantragten Haftbefehl gegen zunächst unbekannten Mann ab – ein Beamter weiter in Klinik

Kirchlengern

Der Mann, der am späten Mittwochabend in Kirchlengern drei Polizisten angegriffen und schwer verletzt haben soll, ist seit Freitag wieder auf freiem Fuß. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bielefeld hatte einen von der Polizei beantragten Haftbefehl gegen den Verdächtigen abgelehnt.

Von Daniel Salmon