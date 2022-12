Nach Feuer: Evangelische Kita Südlengern ist wieder zuhause

Gute Neuigkeiten von der Kirchstraße: Ab Montag, 12. Dezember, können die Mädchen und Jungen aus der Evangelischen Kita Südlengern wieder in ihrer Kita spielen. Nach dem Brand in dem Haus am 23. November hatten Kinder und Mitarbeitende vorübergehend das Gebäude nicht nutzen können, sondern waren zu Gast bei einer anderen Kita.

Mitarbeitende und Eltern halfen beim Wiedereinzug in das Haus an der Kirchstraße

Am Freitagnachmittag haben Kita-Mitarbeitende und Eltern der Kita-Kinder gemeinsam angepackt und Sachen vom „Amselwald“ wieder zurück in die Kita an der Kirchstraße gebracht.

„Ich freue mich, dass wir jetzt wieder in unseren eigenen Räumen sind“, sagt Kita-Leiterin Christiane Grube. Gemeinsam mit Mitarbeitenden und mehren ehrenamtlich helfenden Eltern wurden am Freitagnachmittag die Räume im Erdgeschoss der Kita an der Kirchstraße wieder eingerichtet. Zuvor hatte eine gutachterliche Luftmessung ergeben, dass in den Räumen – sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss – keine Schadstoffbelastungen vorhanden sind. Bis auf Weiteres werden jedoch Teile das Obergeschosses, wo der Brand ausbrach, nicht für die Kinderbetreuung genutzt, weil dort Handwerker erst noch Räume instand setzen müssen.