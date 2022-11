Nach Feuer in Kita: Das müssen die Eltern jetzt wissen

Nach dem Feuer in der Evangelischen Kita in Südlengern wird die Betreuungseinrichtung bis zum Ende der Woche auf jeden Fall geschlossen bleiben. Das teilte nun der Kirchenkreis mit.

Wie berichtet, war der Brand am Mittwochvormittag in der ersten Etage des Gebäudes an der Kirchstraße ausgebrochen. Laut ersten Angaben der Polizei könnte ein defekter Kühlschrank in einer Küche Flammen gefangen haben. Fest steht: Rauchmelder schlugen an und warnten die Kita-Mitarbeiter.

Die Erzieher und 41 Kinder konnten das Gebäude rasch verlassen, verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute aus Kirchlengern und Bünde hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Kripo beschlagnahmte den Brandort zunächst für weitere Ermittlungen.

Das sagt der Träger

„Die Mitarbeitenden haben sofort reagiert, die Kita evakuiert und sich fürsorglich um die Kinder gekümmert. Nach unserer Information ist das alles hervorragend gelaufen, die Mitarbeitenden und die Kinder waren vorbildlich“, sagt Martina Kechlo, stellvertretende Referatsleitung für Kindertageseinrichtungen beim Evangelischen Kirchenkreis Herford, der Träger der Kita ist.

Sie habe sich nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort auf den Weg von Herford nach Südlengern gemacht und vor Ort mit Mitarbeitenden, manchen Eltern und Feuerwehrleuten gesprochen.

Kechlo: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr für die schnelle und gute Hilfe. Sie haben bei ihrem Einsatz sehr beruhigend auf die Kinder reagiert.“ Die Referatsleiterin betonte, dass der Kirchenkreis sehr an der Aufklärung der Brandursache interessiert sei, um zukünftig Brände noch besser zu verhindern: „Deswegen kooperieren wir bei der Aufklärung mit allen beteiligten Fachleuten und Behörden. Wir bitten um Verständnis, dass wir zurzeit noch keine Details zu der genauen Brandursache sagen können.“

Betreuung ab Montag wieder möglich?

Wichtig für die Eltern der Kita-Kinder: Die Betreuungseinrichtung an der Kirchstraße soll bis zum Wochenende geschlossen bleiben. Es müsse zunächst fachgerecht geprüft werden, ab wann das Gebäude wieder genutzt werden könne.

Martina Kechlo betont: „Wir werden kurzfristig alle Eltern darüber informieren und bitten, die Kinder erstmal zuhause zu lassen. Falls manche Eltern in den kommenden zwei Tagen unbedingt eine Betreuung für ihr Kind brauchen, werden wir das in Zusammenarbeit mit unseren anderen Kitas organisieren“, kündigt Kechlo an.

Der Kirchenkreis versucht, ab Montag, 28. November, wieder eine Betreuung für alle Kinder zu ermöglichen. In der Kita Südlengern werden durchschnittlich rund 65 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut.