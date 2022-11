Nach Feuer: Kita-Kinder kommen zunächst woanders unter

Kirchenkreis lässt in Gebäude in Südlengern zunächst Luftmessung durchführen - Mädchen und Jungen ziehen in Container

Kirchlengern/Bünde

Nach dem Feuer in der evangelischen Kita in Südlengern müssen die Kita-Kinder ab kommender Woche zunächst an einem anderen Standort betreut werden. Das teilte der Evangelische Kirchenkreis Herford – er ist Träger der Einrichtung an der Kirchlengeraner Kirchstraße – jetzt mit.

Von Daniel Salmon