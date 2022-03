Kirchlengern

Bünder Feldweg? Der Name mag nicht jedem geläufig sein. Tatsächlich verläuft auf ihm aber der Else-Werre-Radweg, eine sehr beliebte Strecke für Zweiradfreunde. Allerdings machte es gerade in dem Abschnitt entlang der Else nicht mehr allzu viel Spaß, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Von Hilko Raske