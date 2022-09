Oldtimer-Besuch beim Feuerwehrfest in Kirchlengern

Original Kranwagen 15 und 16 reisen extra aus Wattenscheid an

Kirchlengern

Diese Exemplare ziehen die Blicke auf sich: Am Feuerwehrmuseum in Kirchlengern sind am Sonntag zwei historische Kranwagen vorgefahren. Und noch ein Kranwagen hat die Aufmerksamkeit der Besucher gewonnen - der war aber deutlich kleiner.

Von Kim Schmalz