Parkanlage statt Neubaugebiet?

Naturschutzbund äußert grundsätzliche Bedenken am Bebauungsplan „Steinbreede“

Kirchlengern

Bei den Anwohnern stößt es auf wenig Begeisterung – ein geplantes Neubaugebiet am Rande von Stift Quernheim, in dem etwa 25 Häuser entstehen könnten. Die Erschließung soll nämlich – nach jetzigem Stand – über die Straße Steinbreede erfolgen. Und die ist bislang eine kleine Sackgasse am Rande eines Wohngebiets.

Von Hilko Raske