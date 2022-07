Polizeihund bei Festnahme verletzt

Flüchtiger Krimineller in Kirchlengern von Streife gestellt – Einbruchswerkzeug im Rucksack

Kirchlengern

Der Polizei ist in der Nacht zu Freitag, 8. Juli, in Kirchlengern ein per Haftbefehl gesuchter Krimineller (36) ins Netz gegangen. Bei der Festnahme wurde nicht nur der 36-Jährige verletzt, sondern auch ein Diensthund, der zum Einsatz kam.

Von Hilko Raske