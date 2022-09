Prozess: Espelkamper soll Arbeitskollegin (22) in Pause sexuell belästigt haben

Mutmaßlicher Vorfall in Kirchlengeraner Betrieb kommt vor Gericht

Kirchlengern/Espelkamp

Mutmaßliche Grapsch-Attacke am Arbeitsplatz: Weil ein 62-Jähriger einer jungen Kollegin an die Brüste gefasst haben soll, muss er sich am kommenden Montag, 25. September, vor dem Bünder Amtsgericht verantworten.

Von Daniel Salmon